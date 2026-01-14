Natal ajuda a equilibrar as contas do comércio local de Santarém

O comércio local de Santarém registou um aumento da procura na época de Natal, impulsionado em parte pela iniciativa municipal de disponibilização de milhares de vales para compras, embora os resultados tenham sido desiguais entre sectores e estabelecimentos. A avaliação é feita por vários comerciantes em declarações a O MIRANTE, que destacam a importância da medida para atrair pessoas ao centro da cidade e incentivar as compras em lojas locais.

No supermercado Pérola do Ribatejo, Ricardo Wenceslau, que trabalha no estabelecimento há cerca de cinco anos, considera que os vouchers emitidos pela Câmara de Santarém são “uma atitude positiva”, sublinhando que ajudam a trazer mais pessoas ao comércio local e a estimular as compras nas lojas aderentes. O comerciante confirma que o período natalício continua a ser mais forte em termos de vendas, embora reconheça que já não atinge os níveis de outros tempos. Comparando com 2024, admite que este ano poderá ter sido ligeiramente pior, ainda que sem o balanço fechado.

Já na Ourivesaria e Relojoaria Ferreira, um negócio familiar com quase um século de história, a avaliação é mais optimista. Marta Ferreira representa a terceira geração da família na gerência da loja, uma casa fundada em 1931 e fixada em Santarém desde os anos 50. Segundo a comerciante, a época de Natal corre sempre bem, com destaque para a venda de peças em prata, que continuam a ser as mais procuradas para ofertas, sobretudo quando os clientes compram vários presentes para familiares.

Relativamente aos vouchers, Marta Ferreira considera que a iniciativa “não tem desvantagens para os comerciantes” e funciona como um incentivo adicional para os consumidores. Na sua opinião, o maior impacto sente-se na dinâmica da cidade, com maior circulação de pessoas no centro histórico. “As pessoas já se habituaram a esta iniciativa e contam com ela”, refere, acrescentando que “os vouchers esgotam rapidamente e continuam a ser utilizados até meados de Janeiro”, defendendo a continuidade do apoio.

Na loja da Benetton, aberta desde 1988, as responsáveis pela secção de criança indicam que as vendas deste Natal foram sensivelmente iguais às do ano passado. Sónia Almeida, que trabalha no espaço há cinco anos, e Alexandra Ribeiro, há cerca de oito meses, explicam que não houve um artigo específico em destaque, embora a linha júnior continue a ser a mais vendida. As comerciantes consideram que os vouchers são uma mais-valia, ajudando a direccionar os consumidores para o comércio local em vez de centros comerciais, e salientam ainda a possibilidade de os vales poderem ser utilizados no período de saldos.

Em conjunto, os comerciantes reconhecem que os vouchers de apoio ao comércio local não resolvem todas as dificuldades no sector, mas contribuem para reforçar o consumo de proximidade, dinamizar o centro da cidade e manter viva a relação entre os clientes e as lojas históricas do centro de Santarém, sobretudo na época natalícia.