uma parceria com o Jornal Expresso
16/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 15-01-2026 21:00

Anabela Ribeiro é Cuidadora Independente na área da Geriatria

Anabela Ribeiro é Cuidadora Independente na área da Geriatria
Anabela Ribeiro, cuidadora independente de geriatria - Foto O Mirante
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Com trinta anos de experiência profissional, funciona também como família de acolhimento e garante acompanhamento profissional e humanizado.

Anabela Ribeiro presta serviços como Cuidadora Independente de Geriatria, em Azóia de Cima, no concelho de Santarém. Começou a exercer aquela actividade há trinta anos, trabalhando por conta própria nos últimos vinte e dois.
No seu dia a dia acompanha permanentemente as pessoas que estão a seu cargo, dá-lhes a alimentação, de acordo com as necessidades de cada um, presta cuidados de higiene, faz a limpeza dos espaços e das roupas e controla a medicação.
Nas suas instalações tem espaços de lazer interiores e exteriores confortáveis, garantindo também uma prestação de cuidados humanizada. “Na minha casa gosto de dar a atenção e prestar cuidados personalizados a todos os utentes, porque é muito importante demonstrar afecto e estimulação cognitiva”, sublinha.
A Cuidadora Anabela Ribeiro aceita pessoas provenientes de qualquer lado, desde que reúnam as condições para lhes poder prestar cuidados. Funciona como família de acolhimento, com a ajuda do marido e garante total transparência e honestidade.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar