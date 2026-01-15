Anabela Ribeiro é Cuidadora Independente na área da Geriatria

Anabela Ribeiro presta serviços como Cuidadora Independente de Geriatria, em Azóia de Cima, no concelho de Santarém. Começou a exercer aquela actividade há trinta anos, trabalhando por conta própria nos últimos vinte e dois.

No seu dia a dia acompanha permanentemente as pessoas que estão a seu cargo, dá-lhes a alimentação, de acordo com as necessidades de cada um, presta cuidados de higiene, faz a limpeza dos espaços e das roupas e controla a medicação.

Nas suas instalações tem espaços de lazer interiores e exteriores confortáveis, garantindo também uma prestação de cuidados humanizada. “Na minha casa gosto de dar a atenção e prestar cuidados personalizados a todos os utentes, porque é muito importante demonstrar afecto e estimulação cognitiva”, sublinha.

A Cuidadora Anabela Ribeiro aceita pessoas provenientes de qualquer lado, desde que reúnam as condições para lhes poder prestar cuidados. Funciona como família de acolhimento, com a ajuda do marido e garante total transparência e honestidade.