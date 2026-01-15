uma parceria com o Jornal Expresso
15/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Economia | 15-01-2026 12:40

Célio Marques é o novo vice-presidente do Politécnico de Tomar

Foto IPT
Presidência do IPT retoma estrutura organizativa do início do actual mandato, passando a contar com dois vice-presidentes, três pró-presidentes e três directores de escola.

Célio Gonçalo Marques tomou posse, no dia 13 de Janeiro, como vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), na mesma sessão em que também foi empossada Helena Monteiro como nova pró-presidente para os Assuntos Académicos. Com esta cerimónia, a presidência do IPT, liderada por João Coroado, retoma a estrutura organizativa do início do actual mandato, passando a contar com dois vice-presidentes, três pró-presidentes e três directores de escola.
A equipa da presidência chefiada por João Coroado tem agora a seguinte composição: vice-presidente Natércia Santos; vice-presidente Célio Marques; pró-presidente para a Divulgação e Imagem Institucional Rita Anastácio; pró-presidente para a Segurança da Informação, Integração e Análise de Dado João Patrício; pró-presidente para os Assuntos Académicos Helena Monteiro; director da Escola Superior de Gestão de Tomar Henrique Pinho; directora da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes Olinda Sequeira; e directora da Escola Superior de Tecnologia de Tomar Cecília Baptista.
Segundo a instituição, mantém-se uma governação orientada para a criação de valor em benefício da sociedade, assente num ambiente criativo, participativo e inclusivo, sustentado pela investigação aplicada, desenvolvimento e inovação, e pautado pelos mais elevados padrões académicos e éticos. Com esta renovação, o IPT pretende reafirmar a sua aposta numa liderança próxima, responsável e alinhada com os desafios actuais do ensino superior, reforçando a ligação à comunidade académica, ao tecido empresarial e à região.

