17/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Economia | 17-01-2026 18:00

Indústria do Oeste pode candidatar-se a apoios do Centro 2030

zona industrial industria
foto ilustrativa
As micro e pequenas empresas industriais do Oeste podem candidatar-se a novos apoios financeiros no âmbito do Centro 2030. O Sistema de Incentivos de Base Territorial disponibiliza 2,5 milhões de euros, com uma taxa máxima de co-financiamento de 40%. As candidaturas decorrem até 30 de Abril de 2026.

Já abriram as candidaturas ao Sistema de Incentivos de Base Territorial - ITI CIM do Oeste-Indústria, no âmbito do Programa Regional do Centro 2030, destinado a apoiar projectos de investimento industrial no território da Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM).
O aviso, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), conta com uma dotação indicativa de 2,5 milhões de euros e uma taxa máxima de co-financiamento de 40%, visando reforçar a competitividade, a modernização produtiva e a criação e manutenção de emprego nas micro e pequenas empresas industriais da região.
As candidaturas decorrem até 30 de Abril de 2026, às 18h00, e devem ser submetidas exclusivamente através do Balcão dos Fundos (Balcão 2030).
São elegíveis projectos de investimento de pequena dimensão enquadrados em duas tipologias principais: a criação de micro e pequenas empresas, correspondendo a estratégias de investimento em empresas com menos de cinco anos de actividade à data de submissão da candidatura; e a expansão ou modernização de micro e pequenas empresas, com pelo menos cinco anos de actividade à data de submissão da candidatura, designadamente através do aumento da actividade económica, da integração em cadeias de valor, da expansão de redes empresariais ou de outros projectos de ganhos de escala.
De acordo com a OesteCIM, o investimento elegível por projecto deve situar-se entre 40 mil e 300 mil euros, sendo apoiadas despesas com a aquisição de máquinas e equipamentos, equipamentos informáticos e software, obras de construção, remodelação ou ampliação, certificação de produtos, processos ou serviços, bem como projectos de arquitectura e especialidades.
Podem candidatar-se micro e pequenas empresas localizadas no território da OesteCIM, que abrange os municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Alcobaça, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.

