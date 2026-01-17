McDonald’s Alverca Auchan celebra o seu 25º aniversário
Operado pela franquiada Ana Margarida Teixeira, foi o 1º restaurante da marca na cidade de Alverca e o 90º no país.
O restaurante McDonald’s Alverca Auchan, situado nas Galerias Comerciais do Hipermercado Auchan em Alverca, assinalou o seu 25º aniversário este mês.
O McDonald’s Alverca Auchan apresenta uma imagem com um design contemporâneo e as mais recentes tecnologias da marca para clientes e colaboradores, acompanhando as tendências e expectativas dos consumidores. O restaurante dispõe de sala para clientes com serviço à mesa assim como os serviços Take Away e McDelivery via plataformas digitais.
Este foi o 1º restaurante McDonald’s na cidade de Alverca e o 90º no país. Hoje a marca conta com 220 restaurantes em território nacional. O restaurante McDonald’s Alverca Auchan é operado pela franquiada Ana Margarida Teixeira, responsável pelos restaurantes da marca no Ribatejo e no Carregado.
O aniversário foi assinalado numa celebração com clientes e colaboradores que incluiu a oferta de brindes diversos e bolo de aniversário.