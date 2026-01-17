Sentimento de orgulho no 25º aniversário da Clínica Dentária Rosário Saramago

Os 25 anos da Clínica Dentária Dra. Rosário Saramago representam, para a profissional, muito mais do que uma data comemorativa. São o reflexo de um sonho construído com dedicação, perseverança e paixão pela medicina dentária. Significam anos de compromisso com a saúde e o bem-estar dos pacientes, de crescimento profissional e humano, de confiança conquistada junto da comunidade e de adaptação constante às evoluções da área. "Este aniversário simboliza também orgulho no caminho percorrido, gratidão a todos os pacientes e colaboradores que fizeram parte da história e motivação renovada para continuar a cuidar de sorrisos com a mesma dedicação que marcou o primeiro dia", refere Rosário Saramago.

A clínica, localizada na cidade do Entroncamento, oferece um conjunto alargado de serviços de saúde, com destaque para a medicina dentária, nomeadamente a Ortodontia, da responsabilidade da Dra. Rosário Saramago, e a Implantologia, assegurada pelo Dr. Eurico Felino. Integra ainda serviços de Osteopatia, com o Dr. João Araújo e Terapia Holística, com a terapeuta Maria José Amorim, promovendo uma abordagem integrada e centrada no bem-estar global do paciente.

A Clínica Dentária Dra. Rosário Saramago encontra-se aberta de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h30, mantendo-se disponível para continuar a servir a comunidade com excelência e confiança. Fica situada na Rua 7 de Novembro de 1862, junto ao centro de saúde e da nova esquadra da PSP.