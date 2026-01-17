Volvo EX60 estreia-se mundialmente a 21 de Janeiro

A Volvo Cars anuncia estar a preparar-se para dar um passo decisivo no futuro da mobilidade eléctrica com a estreia mundial do novo Volvo EX60, marcada para o próximo 21 de Janeiro, na Artipelag, em Estocolmo.

Totalmente eléctrico, o EX60 é referido como o automóvel mais avançado alguma vez desenvolvido pela marca sueca em termos de autonomia, rapidez de carregamento, experiência de utilizador e segurança. Concebido para a vida real e para responder às exigências de uma mobilidade mais sustentável, o Volvo EX60 estabelece um novo padrão de referência: permite percorrer até 340 km com apenas 10 minutos de carregamento e oferece uma autonomia total de até 810 km com um único carregamento, valores inéditos na história da Volvo. Estes números traduzem-se em maior liberdade, menos paragens e uma confiança acrescida nas viagens do dia-a-dia e de longa distância. A produção do novo EX60 terá início no primeiro semestre de 2026, em Gotemburgo, cidade natal da Volvo, reforçando o compromisso da marca com a inovação, a qualidade industrial e a sustentabilidade. Para mais informações, os interessados deverão contactar a LPM – Concessionário Volvo em Santarém.