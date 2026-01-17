uma parceria com o Jornal Expresso
17/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 17-01-2026 15:00

Volvo EX60 estreia-se mundialmente a 21 de Janeiro

Volvo EX60 estreia-se mundialmente a 21 de Janeiro
Volvo EX60, totalmente eléctrico, vai ser lançado mundialmente dia 21 de Janeiro  - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Marca anuncia redefinição dos padrões da mobilidade eléctrica.

A Volvo Cars anuncia estar a preparar-se para dar um passo decisivo no futuro da mobilidade eléctrica com a estreia mundial do novo Volvo EX60, marcada para o próximo 21 de Janeiro, na Artipelag, em Estocolmo.
Totalmente eléctrico, o EX60 é referido como o automóvel mais avançado alguma vez desenvolvido pela marca sueca em termos de autonomia, rapidez de carregamento, experiência de utilizador e segurança. Concebido para a vida real e para responder às exigências de uma mobilidade mais sustentável, o Volvo EX60 estabelece um novo padrão de referência: permite percorrer até 340 km com apenas 10 minutos de carregamento e oferece uma autonomia total de até 810 km com um único carregamento, valores inéditos na história da Volvo. Estes números traduzem-se em maior liberdade, menos paragens e uma confiança acrescida nas viagens do dia-a-dia e de longa distância. A produção do novo EX60 terá início no primeiro semestre de 2026, em Gotemburgo, cidade natal da Volvo, reforçando o compromisso da marca com a inovação, a qualidade industrial e a sustentabilidade. Para mais informações, os interessados deverão contactar a LPM – Concessionário Volvo em Santarém.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar