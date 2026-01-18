Farmácia Santarém celebra quinto aniversário

A Farmácia Santarém, na Portela das Padeiras, em Santarém, celebra o seu quinto aniversário este mês de Janeiro. A farmácia Santarém pertence ao grupo Barreto do Carmo que integra também as farmácias Correia de Oliveira, das Fazendas e Barreto do Carmo, em Almeirim, e São José e Bonfim, na Chamusca. Fazem parte do grupo a Ortopedia Barreto do Carmo em Almeirim; a Clínica Consultórios Médicos do Jardim, em Almeirim e a BioSaúde na Póvoa da Isenta.

Além de medicamentos, a Farmácia Santarém oferece uma vasta gama de produtos ortopédicos, incluindo camas hospitalares e cadeiras de rodas, produtos para o corpo e bem-estar, cosmética, mamã e bebé, e ainda consultas de nutrição, audiologia e preparação individual de medicação, com promoções regulares em todos os serviços.

Dispõe de parque de estacionamento privativo e está aberta de segunda-feira a sexta-feira das 08h30 às 20h00, sábados e feriados das 09h00 às 20h00.