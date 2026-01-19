Companhia das Lezírias distinguida com a certificação “Pecuária Baixo Carbono”

A Companhia das Lezírias (CL) obteve a certificação ‘Pecuária Baixo Carbono’, atribuída pela AGRICERT, que reconhece a redução das emissões de gases com efeito de estufa através de práticas agropecuárias sustentáveis e ambientalmente responsáveis. O processo de certificação avaliou todas as fontes de emissões associadas à actividade pecuária da empresa, incluindo a fermentação entérica dos animais, a gestão de efluentes pecuários, o uso de fertilizantes, a maquinaria agrícola e os solos, contabilizando igualmente os principais agentes de sequestro de carbono existentes na extensa área de montado.

Segundo Eduardo Oliveira e Sousa, presidente do conselho de administração da CL, esta distinção confirma o papel da empresa enquanto “grande pulmão verde da cidade de Lisboa”, sublinhando que o primeiro ano de certificação é considerado ano zero. Tendo em conta a dimensão do montado, a empresa estima que, no final de 2026, será a exploração pecuária com maior retenção de dióxido de carbono equivalente em Portugal.

Para João Fonseca, director de sustentabilidade, o reconhecimento do sequestro de carbono associado à actividade pecuária reflecte “uma preocupação e um investimento sério” na sustentabilidade enquanto pilar central de toda a produção, conciliando valor económico, social e ambiental com vários Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

O relatório de auditoria destaca ainda que o balanço de carbono global positivo da Companhia das Lezírias é assegurado sobretudo pelas pastagens semeadas biodiversas, ricas em leguminosas, e pela presença de extensas áreas arborizadas, que permitem um sequestro significativo de CO2 equivalente, consolidando o compromisso da empresa com a inovação agrícola e a mitigação das alterações climáticas.