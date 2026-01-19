InPhysio da fisioterapeuta Inês Maia abre na Golegã

A Clínica InPhysio, da fisioterapeuta Inês Maia, abriu oficialmente ao público a 5 de Janeiro, na Rua José Relvas, nº 48, r/c Frente, na Golegã. Disponibiliza uma vasta gama de serviços na área da fisioterapia, entre os quais Fisioterapia Músculo-Esquelética, Fisioterapia em Situações Neurológicas, Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia no Pré e Pós-Operatório, Fisioterapia Desportiva e Fisioterapia em Disfunções da Articulação Temporomandibular (ATM).

Integram ainda a oferta, as valências de Pilates Clínico e Fisioterapia ao domicílio, esta última realizada maioritariamente no período da manhã.

A curto prazo, a InPhysio prevê também iniciar Fisioterapia na Saúde da Mulher, com acompanhamento especializado em fisioterapia pélvica, focada na prevenção da incontinência urinária, tratamento da dor durante a relação sexual, preparação para o parto e recuperação no pós-parto, técnicas de relaxamento e drenagem linfática.

Inês Maia trabalha na área da fisioterapia desde 2009, tendo iniciado o seu percurso como auxiliar, e exerce como fisioterapeuta desde 2017.

A fisioterapeuta garante que, na InPhysio, cada paciente é sujeito a uma avaliação completa, permitindo a elaboração de um plano terapêutico individualizado, adaptado às necessidades específicas de cada pessoa.

“Os pacientes não podem ser todos atendidos em dez minutos. Alguns necessitam de mais tempo, e os tratamentos devem ser ajustados a cada caso”, sublinha, acrescentando que, sempre que necessário, encaminha os pacientes para outros profissionais especializados. A clínica funciona das 12h30 às 19h00 às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, encerrando às 17h30 à terça-feira. Encontra-se fechada ao sábado e domingo, sendo o período da manhã reservado aos atendimentos ao domicílio.

Sobre a abertura da InPhysio, Inês Maia explica que sempre desejou ter um espaço próprio. “Tenho já alguns anos de experiência, trabalhei em vários locais. Passei pelo Clube de Futebol Os Belenenses, por uma clínica em Ourém e outra no Entroncamento. Mas posso dizer que foi numa clínica de Torres Novas que senti que evolui mais como fisioterapeuta e em certas formas, tenho essa clínica e forma de trabalhar como exemplo. Por esse motivo abrir em Torres Nova não fazia sentido. Percebemos, eu e o meu sócio, que na Golegã existia uma clara falta deste serviço”, refere.

Na clínica pode ler-se a frase motivacional “A dor pode fazer parte do processo, mas a superação é o que nos define”, que reflecte a filosofia de trabalho da InPhysio. “Uma clínica para o utente, sem pressa, com atenção e foco na recuperação. A recuperação está sempre em primeiro lugar”, conclui a fisioterapeuta.