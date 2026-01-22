Franquiada McDonald’s Ana Margarida Teixeira apoia crescimento dos colaboradores

Andreia Mendes e André Ribeiro são dois dos 21 bolseiros do Programa Nacional de Bolsas de Estudo da McDonald’s. Trabalham em restaurantes da franquiada Ana Margarida Teixeira e são dois exemplos da importância da concessão de bolsas de estudo, pela marca e pelos seus franquiados.

Com 21 anos de idade, Andreia Mendes é operadora no Restaurante McDonald’s de Porto Alto e está actualmente a frequentar o 1º ano do mestrado em Química Bioorgânica, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, após ter terminado a licenciatura em Química Aplicada com 15 valores.

“Trabalho no McDonald’s desde os meus 16 anos, e a oportunidade de ser reconhecida com uma bolsa de estudo é motivadora e demonstra que a minha vida académica é também valorizada dentro desta organização. É o meu segundo ano como bolseira neste programa e, certamente, foi algo indispensável para o meu percurso académico, permitindo-me estar agora no meu primeiro ano de mestrado numa área que me fascina”, refere Andreia Mendes, que sublinha o facto de as dificuldades de ser trabalhadora-estudante foram atenuadas graças à política da McDonald’s.

No mesmo sentido vão as declarações de André Ribeiro, de 25 anos, sub-gerente do McDonald’s de Porto Alto, actualmente a frequentar o 2º ano da licenciatura em Gestão de Recursos Humanos (em regime pós-laboral) no Instituto Politécnico de Setúbal.

“Nos últimos sete anos, a McDonald’s tem-me dado a oportunidade de progredir internamente, garantindo sempre que conseguia conciliar o meu trabalho com a faculdade. A atribuição de uma bolsa de estudo é um reconhecimento muito importante do percurso que tenho vindo a construir dentro da empresa, sendo também uma clara demonstração da aposta contínua que é feita no nosso desenvolvimento (colaboradores)”, explica, referindo também que tal facto é um de muitos pontos positivos de trabalhar com a franquiada Ana Margarida Teixeira”.

No conjunto dos oito restaurantes geridos por Ana Margarida Teixeira - Alverca Auchan, Alverca Drive, Cartaxo, Porto Alto, Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira e Santarém - mais de 70% dos 400 colaboradores têm menos de 25 anos e muitos conciliam trabalho e estudos com sucesso. Foi para os incentivar e apoiar que, no âmbito do Programa Nacional de Bolsas de Estudo da McDonald’s, foram atribuídas 21 bolsas na região, num investimento superior a 20 mil euros.

E a franquiada destaca esse facto. “É muito gratificante ajudar a abrir portas para estes jovens e ver o impacto real que estas bolsas têm na vida de cada um. Acredito que o papel de um líder é contribuir para o crescimento das pessoas que trabalham connosco, e facilitar o seu desenvolvimento, e é isso que procuro fazer em cada um dos meus restaurantes. Continuaremos também a identificar oportunidades de evolução dentro da marca, para quem escolhe crescer connosco”, declara.

Quantos aos dois exemplos que mencionamos, as palavras também são elogiosas: “A Andreia demonstra que é possível crescer em várias frentes: continua a destacar-se no restaurante e nos estudos, o que nos enche de orgulho. Também a história do André é inspiradora, pois tem feito uma extraordinária progressão interna na McDonald’s e mantido sempre o compromisso com os estudos”.