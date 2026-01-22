Peugeot celebra cinco anos consecutivos de liderança em Portugal

A Peugeot alcançou em 2025 um marco histórico no mercado automóvel nacional ao completar cinco anos consecutivos como marca líder em Portugal. De acordo com os dados oficiais da ACAP, a marca voltou a assumir a primeira posição em todas as vertentes do mercado: Veículos de Passageiros (VP), Veículos Comerciais Ligeiros (VCL) e no total combinado VP + VCL.

No conjunto do mercado, a Peugeot registou 27.289 unidades vendidas em 2025, correspondendo a uma quota de mercado de 10,6%, confirmando a preferência continuada dos consumidores portugueses. No segmento de Veículos de Passageiros, a marca alcançou 21.664 viaturas comercializadas, com uma quota de 9,6%. Já nos Veículos Comerciais Ligeiros, somou 5.625 unidades vendidas, assegurando uma expressiva quota de mercado de 17,4%, liderança que reforça a sua posição de referência junto do tecido empresarial nacional.

O desempenho comercial da marca reflecte-se também no sucesso dos seus modelos. Em 2025, a Peugeot conseguiu colocar quatro viaturas no Top-10 dos automóveis mais vendidos em Portugal.

Este desempenho nacional da Peugeot é acompanhado de perto pela LPM que representa a marca enquanto concessionário Peugeot desde 1998 e tem sido um parceiro activo na afirmação da marca nas regiões onde actua.