Fábio Raimundo lança Imovelux para oferecer imóveis de gama média-alta

A Imobiliária Imovelux, Unipessoal Ldª, foi criada por Fábio Raimundo, como “uma marca que combina atendimento personalizado, curadoria rigorosa e imóveis de gama média-alta”.

“Os últimos anos revelaram um aumento da procura por imóveis de qualidade superior, mas também algum descontentamento com a oferta de acompanhamento existente. Por isso percebi que existia espaço para uma marca que respondesse a isso com excelência”, explica o mediador, de Abrantes, que tem feito um percurso profissional no sector e que também está ligado à Raimundo’s.

“A Raimundo’s é uma referência no mercado tradicional e continuará a ser uma prioridade no meu percurso profissional”, sublinha Fábio Raimundo, afastando qualquer cenário de saída da empresa. O empresário acrescenta que a criação da Imovelux surge como um projecto complementar, pensado para responder a um nicho específico e mais exigente, sem comprometer o crescimento sustentado da marca Raimundo’s, que se encontra numa fase de consolidação e preparação para novos investimentos, incluindo a abertura de novas instalações brevemente. Segundo o mediador, “a Imovelux nasce da necessidade de criar uma marca focada num tipo de imóveis e num nível de acompanhamento distinto, orientado para quem procura uma experiência superior”. A Imovelux posiciona-se assim no segmento médio-alto e de luxo, especializada em propriedades exclusivas e na criação de experiências personalizadas para os clientes, sendo gerida em paralelo com a Raimundo’s através de uma organização rigorosa e processos bem definidos, garantindo que ambas as empresas mantêm a sua identidade e elevados padrões de qualidade.

Zonas residenciais valorizadas, áreas costeiras e centros urbanos de referência são alguns dos destaques da Imovelux, que trabalha sobretudo imóveis de construção recente ou remodelados, com boas prestações energéticas, design cuidado e potencial de valorização.

O objectivo de Fábio Raimundo com a nova imobiliária é proporcionar aos clientes a mesma confiança e tranquilidade que sempre sentiram na Raimundo’s. Pretende que cada pessoa tenha a certeza de estar nas mãos de alguém que realmente se preocupa com os seus interesses.“Quero que sintam que cada detalhe do processo é cuidado com rigor”, afirma.