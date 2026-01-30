Medicinas Alternativas no Centro Terapêutico Natura

O Centro Terapêutico Natura, criado há três anos por Rute Coimbra, em Samora Correia, presta serviços nas áreas da Medicina Tradicional Chinesa, Psicologia, Terapia de Libertação Emocional, Nutrição, Medicina Geral e Familiar e Estética Avançada. O centro dispõe também de serviço domiciliário.

Localizado na Rua Cândido de Oliveira, Lote A-10, Loja D, tem como principal objectivo actuar na prevenção e na promoção do equilíbrio do corpo e da mente, através das medicinas alternativas.

A directora clínica afirma que gostaria que cada vez mais pessoas abraçassem as medicinas alternativas e que deixassem de as encarar como práticas sem eficácia.

“Cada vez somos mais reconhecidos pelos nossos resultados. Temos cédula profissional para exercer, tal como na medicina convencional. Acredito que estas terapias deveriam ser incluídas no Serviço Nacional de Saúde, de forma a tornarem-se mais acessíveis a todos”, defende Rute Coimbra.

Segundo a responsável, cada vez mais pacientes recorrem à Medicina Tradicional Chinesa como complemento aos tratamentos convencionais, verificando-se resultados muito eficazes em diversas situações, nomeadamente em problemas músculo-esqueléticos, depressão, ansiedade, perturbações emocionais, problemas urinários, entre outros.

A terapeuta explica que iniciou o seu percurso na área através da auriculoterapia, uma vertente da Medicina Tradicional Chinesa, há cerca de seis anos, exercendo há três anos a Medicina Tradicional Chinesa na sua totalidade.“É uma medicina com muitos efeitos positivos, tanto isoladamente como em complemento à medicina convencional”, sublinha.

Sobre o seu percurso académico, refere: “Iniciei o curso de Medicina Tradicional Chinesa em 2006, na Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa Pedro Choy, actual Universidade de Medicina Chinesa. Frequentei até ao terceiro ano, fiz uma pausa para trabalhar na área da banca e, alguns anos depois, retomei os estudos. Fui aluna do Dr. Pedro Choy, o que me marcou profundamente. Foi uma experiência muito positiva, a nível pessoal e profissional. Actualmente estou a apostar em especializações nas áreas do Alzheimer, demência, infertilidade e pediatria”.

Para além do Centro Terapêutico Natura, em Samora Correia, Rute Coimbra dá também consultas em Torres Novas e Lisboa, tendo como objectivo futuro abrir um espaço próprio em Torres Novas, bem como ampliar o centro já existente.