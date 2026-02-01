Alunos e formadores de Cozinha/Pastelaria da EPVT em Granada, Espanha

No âmbito do programa Erasmus+, teve início no dia 19 de Janeiro a primeira mobilidade de grupo realizada pela Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT), envolvendo 14 alunos do curso Técnico/a de Cozinha/Pastelaria, acompanhados pelos formadores da área técnica, chefs Rita Gonçalves, José Pereirinha e Gonçalo Reguinga, tendo como destino o CPIFP (Centro Público Integrado de Formación Profesional) Hurtado de Mendoza, em Granada, Espanha.

Aquele CPIFP pertence à Escola de Hotelaria e Turismo de Granada, instituição de referência no sistema de formação profissional espanhol, com forte ligação às áreas da restauração, hotelaria e serviços.

Ao longo da mobilidade, que decorreu até 23 de Janeiro, o grupo aprimorou competências técnicas, confeccionando pratos tradicionais da gastronomia espanhola e a realizar serviço prático em colaboração com o centro de formação parceiro. Paralelamente, os participantes tiveram ainda a oportunidade de conhecer a região da Andaluzia, enriquecendo a sua experiência cultural e pessoal.