Economia | 01-02-2026 07:00

Alunos e formadores de Cozinha/Pastelaria da EPVT em Granada, Espanha

Alunos da EPVT em experiência formativa em Espanha - foto DR
De 19 a 23 de Janeiro, o grupo aprimorou competências técnicas, confeccionando pratos tradicionais da gastronomia espanhola.

No âmbito do programa Erasmus+, teve início no dia 19 de Janeiro a primeira mobilidade de grupo realizada pela Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT), envolvendo 14 alunos do curso Técnico/a de Cozinha/Pastelaria, acompanhados pelos formadores da área técnica, chefs Rita Gonçalves, José Pereirinha e Gonçalo Reguinga, tendo como destino o CPIFP (Centro Público Integrado de Formación Profesional) Hurtado de Mendoza, em Granada, Espanha.
Aquele CPIFP pertence à Escola de Hotelaria e Turismo de Granada, instituição de referência no sistema de formação profissional espanhol, com forte ligação às áreas da restauração, hotelaria e serviços.
Ao longo da mobilidade, que decorreu até 23 de Janeiro, o grupo aprimorou competências técnicas, confeccionando pratos tradicionais da gastronomia espanhola e a realizar serviço prático em colaboração com o centro de formação parceiro. Paralelamente, os participantes tiveram ainda a oportunidade de conhecer a região da Andaluzia, enriquecendo a sua experiência cultural e pessoal.

