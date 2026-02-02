Centro 2030 lança concurso de 4 milhões para apoiar pequenas empresas do Médio Tejo

O Centro 2030 abriu um concurso de 4 milhões de euros do Fundo para uma Transição Justa (FTJ) para apoiar projectos de investimento empresarial de pequena dimensão no Médio Tejo. O objectivo passa por promover a criação de emprego e reforçar a diversificação da base económica dos municípios da região, afectados pelo encerramento da central termoeléctrica do Pego, em Abrantes. Os apoios destinam-se ao financiamento de investimentos produtivos de micro e pequenas empresas dos sectores da indústria, turismo, comércio e serviços, com prioridade para projectos alinhados com a transição verde, incluindo a transição climática e energética, e a transformação digital. São igualmente valorizadas iniciativas assentes em modelos de negócio mais sustentáveis, inovadores e de baixo carbono.

Cada projecto pode apresentar um investimento elegível até 300 mil euros, sendo comparticipado pelo FTJ até um máximo de 65% do valor total. Este concurso insere-se no Plano Territorial para a Transição Justa do Médio Tejo e dá continuidade a outros apoios já atribuídos pelo Centro 2030 a empresas e investidores da região. A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno, sublinha que “o apoio ao investimento empresarial no Médio Tejo, relacionado com as perdas de emprego e a redução da actividade económica, continua a ser uma prioridade para o Centro 2030”. “Depois de termos lançado avisos dirigidos a médias e grandes empresas, avançamos agora para um instrumento vocacionado para apoiar a actividade económica local, através de pequenos projectos de investimento, no âmbito do Sistema de Incentivos de Base Territorial”, acrescenta.