Alcanena debateu sustentabilidade e competitividade do olival tradicional

A segunda edição do Seminário “Olival Tradicional – Sustentabilidade e Competitividade” decorreu esta segunda-feira, 2 de Fevereiro, no Cine‑Teatro S. Pedro, em Alcanena, numa data simbólica para as comunidades da Serra de Aire e Candeeiros, tradicionalmente associada à celebração da Senhora das Candeias, padroeira do olival e do azeite.

para a Promoção do Olival e Azeite de Aire e Candeeiros (APOAC), com o apoio da Comissão de Cogestão do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e da ADSAICA (Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros). O evento reuniu produtores, investigadores e especialistas para discutir estratégias de diferenciação dos azeites virgem extra e a valorização do património cultural ligado ao olival.

de diferenciação de marcas de azeites virgem extra nos mercados, bem como sobre questões associadas ao património e cultura do olival e do azeite.

Os participantes tiveram a oportunidade de provar petiscos confeccionados pela Chef Tânia Pereira, bem como conhecer os azeites da campanha de 2025 certificados pela Marca Coletiva “Olivedos do Carso”. Esta marca identifica os azeites virgem extra produzidos pelos associados da APOAC no território do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.

de Alcanena e Presidente da ADSAICA) e por Luís Duarte Melo (presidente da APOAC e Coordenador do Projeto Ouro Líquido). A iniciativa contou com as intervenções de Miguel Carrasco (CEO e mestre lagareiro de “As Pontis”, Cáceres, e sócio da Olearum - Cultura y Patrimonio del Aceite), Helena Ferreira (CEO do projecto de retalho temático “Oliva Bolhão”, no Porto), Edgardo

Direção Geral do Território). A moderação esteve a cargo de Carlos Brito (presidente da Ordem dos Economistas-Norte) e Luís Duarte Melo. O presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, fechou o seminário com uma intervenção.