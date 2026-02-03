uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 03-02-2026 14:07

Alcanena debateu sustentabilidade e competitividade do olival tradicional

azeitona agricultura
foto ilustrativa
A segunda edição do Seminário “Olival Tradicional – Sustentabilidade e Competitividade” decorreu esta segunda-feira, 2 de Fevereiro, no Cine‑Teatro S. Pedro, em Alcanena, numa data simbólica para as comunidades da Serra de Aire e Candeeiros, tradicionalmente associada à celebração da Senhora das Candeias, padroeira do olival e do azeite.
A iniciativa tem a organização da Câmara Municipal de Alcanena e da Associação
para a Promoção do Olival e Azeite de Aire e Candeeiros (APOAC), com o apoio da Comissão de Cogestão do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e da ADSAICA (Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros). O evento reuniu produtores, investigadores e especialistas para discutir estratégias de diferenciação dos azeites virgem extra e a valorização do património cultural ligado ao olival.
No seminário debateram-se temas relacionados com as estratégias
de diferenciação de marcas de azeites virgem extra nos mercados, bem como sobre questões associadas ao património e cultura do olival e do azeite.
Os participantes tiveram a oportunidade de provar petiscos confeccionados pela Chef Tânia Pereira, bem como conhecer os azeites da campanha de 2025 certificados pela Marca Coletiva “Olivedos do Carso”. Esta marca identifica os azeites virgem extra produzidos pelos associados da APOAC no território do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.
A abertura dos trabalhos coube a Eduardo Amaral (vice-presidente da Câmara
de Alcanena e Presidente da ADSAICA) e por Luís Duarte Melo (presidente da APOAC e Coordenador do Projeto Ouro Líquido). A iniciativa contou com as intervenções de Miguel Carrasco (CEO e mestre lagareiro de “As Pontis”, Cáceres, e sócio da Olearum - Cultura y Patrimonio del Aceite), Helena Ferreira (CEO do projecto de retalho temático “Oliva Bolhão”, no Porto), Edgardo
Pacheco (jornalista e escritor), Gonçalo Moreira (gestor de projectos na Olivum -
Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal), Marlene Carvalho
(consultora de projectos e membro da Comissão de Implementação da “Aldeia de
Bem Estar da Serra de Santo António” e Maria José Vale (investigadora da
Direção Geral do Território). A moderação esteve a cargo de Carlos Brito (presidente da Ordem dos Economistas-Norte) e Luís Duarte Melo. O presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, fechou o seminário com uma intervenção.
