04/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Economia | 04-02-2026 13:56

CCDR LVT avança para levantamento de prejuízos em 23 municípios

Comissão já está no terreno a recolher informação sobre danos causados pelo mau tempo e apela à participação de cidadãos, empresas e agricultores para garantir apoios excepcionais.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo iniciou o levantamento dos prejuízos provocados pela tempestade Kristin nos 23 municípios da região de Lisboa e Vale do Tejo que se encontram em situação de calamidade. O processo decorre em articulação com as autarquias e visa preparar medidas excepcionais de apoio às populações e aos territórios afectados. Em nota divulgada esta segunda-feira, a CCDR-LVT apela a que cidadãos, empresas e outras entidades comuniquem as ocorrências junto dos respectivos municípios, permitindo uma avaliação rigorosa dos danos registados.
Estão abrangidos os concelhos de Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Lourinhã, Mação, Nazaré, Óbidos, Ourém, Peniche, Rio Maior, Santarém, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Torres Vedras e Vila Nova da Barquinha. Segundo a CCDR-LVT, após a recolha de informação junto dos munícipes, os municípios devem submeter os dados através de formulário próprio disponibilizado no portal da entidade. No sector da Agricultura, está igualmente activo, desde 29 de Janeiro, um formulário específico para comunicação de prejuízos, destinado aos agricultores afectados. A CCDR-LVT garante estar disponível para prestar esclarecimentos, sempre em articulação com os municípios, através do endereço electrónico calamidades2026@ccdr-lvt.pt

