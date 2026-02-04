Turismo do Centro exige resposta rápida para salvar hotelaria e restauração

O presidente da Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura, apelou na segunda-feira, 2 de Fevereiro, a uma resposta “rápida e eficaz” para apoiar as unidades de hotelaria e restauração afectadas pela passagem da depressão Kristin, sublinhando que o sector do turismo precisa de medidas concretas para minimizar os prejuízos sofridos. Em declarações à Lusa, Rui Ventura reconheceu que as prioridades imediatas passam pelo restabelecimento do abastecimento de água e electricidade e pela recuperação das habitações danificadas, mas alertou para a necessidade de não esquecer os empresários do turismo. “Depois, é preciso dar uma resposta rápida e eficaz para resolvermos o mais rapidamente possível os problemas dos empresários do sector afectados”, afirmou.

O responsável mostrou-se confiante no trabalho da Estrutura de Missão criada pelo Governo para apoiar a recuperação das áreas atingidas, liderada por Paulo Fernandes, antigo presidente da Câmara do Fundão. Segundo Rui Ventura, a experiência do coordenador será determinante para uma actuação articulada e célere no terreno. Após visitar algumas das zonas mais castigadas pelo mau tempo, o presidente da Turismo do Centro confessou ter ficado “muito impressionado” com a dimensão dos estragos. “Uma coisa é ver na televisão, outra é ver no terreno. A devastação que causou é impressionante”, disse, acrescentando que ainda é prematuro quantificar os impactos económicos na hotelaria e na restauração.

Para apoiar esse levantamento, a entidade disponibilizou um questionário dirigido a empresários e municípios, com o objectivo de recolher informação detalhada sobre prejuízos e necessidades, à semelhança do que foi feito em situações anteriores, como nos incêndios. Os dados recolhidos serão posteriormente remetidos ao Turismo de Portugal, enquadrando-se nas medidas de apoio já anunciadas ou a anunciar pelo Governo.

