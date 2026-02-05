Economia | 05-02-2026 12:00
Roques Vale do Tejo com portas abertas para contacto com o novo Renault Clio
Roques Vale do Tejo de Santarém, dias 7 e 8 e Vila Franca de Xira, no dia 7, sábado.
No fim-de-semana de 7 e 8 de Fevereiro decorre uma OPA (Operação de Portas Abertas), para o lançamento do novo Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160 CV, com carregamento automático, que combina potência e eficiência, oferecendo-lhe até 1000 km de autonomia e até 80% de condução eléctrica em cidade e zonas suburbanas.
A acção é promovida pelo concessionário Roques Vale do Tejo (Santarém, Vila Franca de Xira e Torres Novas) e decorre nos dois dias, entre as 10h00 e as 18h00, em Santarém e apenas no sábado, dia 7, em Vila Franca de Xira. O modelo está disponível para test-drive.
