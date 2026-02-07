AEPSI na linha da frente do programa Erasmus+

O Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria (AEPSI) está actualmente envolvido em dois projectos KA2 distintos: o projeto “Green Skills” (KA210), e o projecto “Smart Solutions”, um projecto Erasmus+ KA220, “Parcerias de Cooperação” da Ação‑Chave 2; estes projetos visam a cooperação entre organizações de diferentes países que procuram inovar, desenvolver e/ou trocar boas práticas na educação, formação, juventude e desporto, centrando-se no trabalho conjunto das instituições envolvidas.

O envolvimento do Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria (AEPSI) no projecto “Green Skills” (KA210) traduziu-se numa parceria de pequena dimensão, onde se pretende desenvolver as competências e conhecimentos de alunos e docentes relativamente aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, sensibilizando os alunos para possíveis carreiras futuras no âmbito das chamadas “profissões verdes”, profissões que detém uma forte componente ambiental e de protecção do ambiente. O projecto envolve escolas e Organizações Não Governamentais da Itália, país coordenador do projecto, Eslovénia, Áustria, Grécia, Lituânia e Espanha, para além da participação do AEPSI.

O projeto “Smart Solutions” é um projeto de cooperação transnacional de maior dimensão que visa desenvolver e implementar práticas inovadoras e de alta qualidade na educação, formação, juventude e desporto. Envolve escolas de Portugal, Itália, Irlanda (país coordenador), Roménia e Letónia, bem como a universidade polaca de Tarnów e a ONG turca AraxaEdu. Procura fomentar novas estratégias e actividades que permitam aos alunos e docentes de toda a Europa desenvolver as suas competências digitais, com especial enfoque na inclusão e nos alunos com menos oportunidades. Neste âmbito, o AEPSI participou na elaboração de dois produtos intelectuais, um dedicado à formação de docentes, sob o título “Conjunto de ferramentas para a concepção de currículos integrados” (versão portuguesa), o outro com actividades que podem ser desenvolvidas com os alunos na sala de aula, com o título “Desafios tecnológicos inovadores”. As actividades de ambos os produtos foram testadas por docentes e alunos do Agrupamento através de pequenas sessões (workshops) ou em contexto de sala de aula, tendo sido muito bem recebidas pelos envolvidos.

Desde 2018, o Agrupamento participa activamente em projetos Erasmus+ KA1, assegurando oportunidades de mobilidade e capacitação profissional, tendo os participantes realizado mais de 1000 horas de formação e várias actividades de ‘job shadowing’, abrangendo professores de todos os níveis de ensino.

Este investimento em qualificação traduziu-se no reforço de competências pedagógicas e digitais, na adoção de metodologias mais inovadoras e inclusivas e numa maior articulação com práticas europeias de referência, com impacto directo na qualidade do ensino e no desenvolvimento da comunidade educativa. Os projectos Erasmus+ são co-financiados pela União Europeia.