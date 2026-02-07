uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 07-02-2026 15:00

Novo Banco tem crédito bonificado para famílias e empresas afectadas pela tempestade

Condições financeiras mais favoráveis, nomeadamente spread zero e isenção das comissões bancárias.

O Novo Banco criou duas linhas de crédito bonificado, num montante global de 100 milhões de euros, destinadas a apoiar famílias e empresas afectadas pelos impactos da tempestade Kristin. As novas soluções de financiamento incluem uma linha de crédito hipotecário bonificada para famílias, destinada a apoiar obras de reparação e reabilitação de habitações danificadas pela tempestade e uma linha de crédito bonificada para empresas, direccionada para apoiar a reposição da actividade, a reparação de infra-estruturas e a recuperação de danos. Estas linhas de crédito foram desenhadas com condições financeiras mais favoráveis, nomeadamente spread zero e isenção das comissões bancárias, procurando aliviar a pressão imediata sobre os orçamentos familiares e a tesouraria das empresas, num momento particularmente exigente. Estão disponíveis através da rede comercial do Novo Banco, sendo a análise e concessão sujeitas às condições habituais de risco de crédito.

