Economia | 07-02-2026 12:00

Obras de ampliação da Policlínica Benedita para reforçar resposta à população

Policlínica Benedita cresce mais 1.500 metros quadrados em relação ao espaço já existente
Novas especialidades, maior oferta de serviços de saúde e de exames complementares de diagnóstico e implementação de um Bloco Operatório.

A Policlínica Benedita, integrada no Grupo H Saúde, encontra-se em processo de ampliação das suas instalações, num investimento que permitirá acrescentar cerca de 1.500 m² ao espaço já existente, passando a unidade de saúde a dispor de uma área total de, aproximadamente, 4.500 m².
A expansão tem como objectivo reforçar a resposta clínica à população, através da criação de novas especialidades médicas, do aumento da oferta de serviços de saúde, da disponibilização de novos exames complementares de diagnóstico e da implementação de um Bloco Operatório, elevando de forma significativa a capacidade assistencial da unidade. A Policlínica Benedita já dispõe de serviço médico permanente, uma Unidade de Hemodiálise e um corpo clínico com cerca de 45 especialidades médicas, afirmando-se como uma referência na prestação de cuidados de saúde na região. O Grupo H Saúde, que nasceu na Benedita, concelho de Alcobaça, tem vindo a crescer de forma sustentada, afirmando-se como um grupo de saúde privado, 100% português e com capital próprio.

