Festival do Cogumelo da Parreira com passeios micológicos e gastronomia

A Freguesia de Parreira e Chouto prepara-se para receber, entre 27 de Fevereiro e 1 de Março a nona edição do Festival do Cogumelo da Parreira, um dos eventos mais emblemáticos do concelho da Chamusca, que volta a juntar gastronomia, natureza, artesanato e actividades para toda a família. O certame, organizado pela União das Freguesias de Parreira e Chouto, com o apoio do município, promete três dias dedicados ao mundo dos cogumelos, com destaque para petiscos, restauração temática, workshops, artesanato, sessões de livecooking e música.

Entre as iniciativas mais aguardadas estão os Passeios Micológicos, agendados para 28 de Fevereiro e 1 de Março, sob orientação de Marta Ferreira e Ricardo Torres. A actividade oferece a oportunidade de explorar o património natural da região e aprender a identificar diferentes espécies de cogumelos. A participação é gratuita, mas exige inscrição obrigatória até 20 de Fevereiro, através do e‑mail comunicacao@ufpc.pt, indicando o nome, idade, localidade, contacto telefónico, e-mail e a data em que pretendem participar.

A organização alerta que crianças com menos de 6 anos não podem participar e recomenda o uso de roupa quente e impermeável, calçado adequado, água, snack e, para quem tiver, cesta de vime, canivete, lupa ou guia de campo. A recepção aos participantes está marcada para as 09h30, no recinto do festival, situado na Rua do Bairro Novo, Parreira.

O Festival do Cogumelo da Parreira tem vindo a afirmar-se como um ponto de encontro entre tradição, gastronomia e valorização dos recursos naturais da charneca ribatejana. A edição de 2026 reforça essa identidade, apostando numa programação diversificada que pretende atrair visitantes de toda a região. A união de freguesias destaca o “orgulho na charneca” e sublinha que o evento é uma oportunidade para dinamizar a economia local, promover produtores e artesãos e celebrar um dos produtos mais característicos da época e da terra.