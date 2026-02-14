A Taverna: uma casa de petiscos que é um tesouro escondido em Tomar

A Taverna é uma casa de petiscos situada em Santa Cita, no concelho de Tomar, e tornou-se, ao longo de três décadas, um ponto de paragem obrigatório na localidade. Fundada em 1994 por Paulo Gaspar, o espaço nasceu de um sonho: abrir um negócio na terra natal e criar um local de convívio à volta da boa comida. Hoje, esse sonho é partilhado com a esposa, Andreia Belmonte, com quem gere o estabelecimento desde 2014.

Paulo Gaspar recorda os primeiros anos de aprendizagem intensa. “Foi aí que percebi verdadeiramente o que é gerir um negócio”, afirma, referindo as dificuldades inerentes ao sector da restauração, como a instabilidade financeira, a exigência do contacto permanente com o público e a ausência de horários definidos. Um percurso marcado por desafios, mas também por persistência. A viragem decisiva aconteceu em 2014, quando Andreia Belmonte se juntou ao projecto. Com décadas de experiência acumulada na restauração e hotelaria, o casal consolidou A Taverna enquanto casa de petiscos de referência. A qualidade da confecção é um dos factores distintivos do espaço, com pratos que vão desde o marisco fresco e o frango assado, aos petiscos tradicionais como moelas fritas, corações grelhados, pica-pau frito e paelhas de frango e marisco, confeccionados a partir de receitas de origem familiar.

Para Paulo Gaspar, o conhecimento e a experiência são essenciais num sector marcado pela instabilidade. A resiliência do casal permitiu que A Taverna resistisse ao longo dos anos, num contexto regional em que muitos cafés, restaurantes e casas de petiscos acabaram por fechar portas. A diminuição da actividade industrial e empresarial no concelho de Tomar teve impacto directo na restauração, realidade que o proprietário conhece bem. “Sem um tecido empresarial forte, estes negócios têm dificuldade em sobreviver”, sublinha.

Apesar de ser actualmente a única casa de petiscos em Santa Cita, Paulo Gaspar não considera essa ausência de concorrência como algo benéfico. Pelo contrário, acredita que a concorrência saudável é fundamental para o crescimento dos negócios. “A ausência de concorrência é o verdadeiro motivo para a falência”, afirma, explicando que foi precisamente a necessidade de se diferenciar que o levou a expandir e melhorar continuamente o seu estabelecimento. Hoje, A Taverna é mais do que um negócio: é um ponto de referência em Santa Cita e no concelho de Tomar e um espaço que alia tradição, dedicação e espírito empreendedor.