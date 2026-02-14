uma parceria com o Jornal Expresso
14/02/2026

Economia | 14-02-2026 21:00

Centenário de Manuel dos Santos foi celebrado ao longo de um ano

Família de Manuel dos Santos agradece a todas as entidades que apoiaram e participaram nas iniciativas.

Assinalou-se no dia 11 de Fevereiro o encerramento simbólico de um ano de Comemorações do Centenário do nascimento de Manuel dos Santos, uma das figuras maiores da tauromaquia portuguesa e internacional.
Iniciadas há um ano, na Golegã, terra onde cresceu e à qual sempre esteve ligado, as comemorações revelaram-se um marco cultural, histórico e taurino sem precedentes, pela sua duração, diversidade e alcance geográfico.
Ao longo de 2025 e início de 2026, realizaram-se mais de três dezenas de iniciativas, envolvendo instituições públicas, tertúlias taurinas, praças de toiros, espaços culturais, entidades académicas e associações, em Portugal, Espanha e México.
A relevância nacional do Centenário foi também reconhecida institucionalmente, com a aprovação de um Voto de Saudação na Assembleia da República, sublinhando a importância cultural e histórica de Manuel dos Santos no património português.
Através de uma nota de imprensa do Museu Manuel dos Santos, a família do toureiro expressa publicamente o seu profundo e sentido agradecimento a todas as entidades - com destaque para a Câmara Municipal e Junta de Freguesia da Golegã - , instituições, tertúlias, parceiros, artistas, amigos, voluntários, colaboradores, órgãos de comunicação taurina e imprensa regional que, com dedicação e carinho, tornaram possível este ano de celebração e homenagem à sua memória e legado.

