Novas instalações em Santarém assinalam aniversário do concessionário Marques

O Concessionário Marques, Lda., em Santarém, que comercializa exclusivamente a marca Mercedes-Benz, comemorou 70 anos de existência dia 6 de Fevereiro. Tendo acompanhado a evolução da marca, manteve ao longo dos anos um compromisso claro com a excelência no serviço, na atenção ao detalhe e no estilo intemporal da mesma. A consolidação da sua presença no distrito de Santarém constituiu uma referência no cumprimento rigoroso de todos os requisitos de qualidade e fiabilidade exigidos, aliados a um atendimento marcado pela proximidade e profissionalismo.

Recentemente, inaugurou as suas novas instalações em Santarém e está em fase de conclusão da remodelação das suas instalações em Tomar, reforçando ainda mais presença e o seu compromisso de proximidade edificados por um espaço mais moderno, funcional e preparado para receber os seus clientes com todo o conforto e profissionalismo. O novo espaço situa-se na extremidade da Circular Urbana de Santarém, junto ao nó de acesso à A1, na Rua do Alegre – Casais do Quintão – 2005-028 Várzea / Santarém.