15/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Economia | 15-02-2026 18:00

Inês Nobre Clímaco leva a Nutrição Clínica aos Consultórios do Jardim

Inês Clímaco - foto DR
Consultas da nova especialidade reforçam a aposta numa abordagem integrada da saúde e do bem-estar.

A nova valência de Nutrição Clínica, dos Consultórios do Jardim, em Almeirim, é assegurada pela nutricionista Inês Nobre Clímaco (CP 6220), uma profissional que encara a nutrição não apenas como um conjunto de regras alimentares, mas como uma ferramenta de prevenção, autonomia e qualidade de vida.
O percurso de Inês Nobre Clímaco na área da Nutrição tem sido guiado por uma convicção clara: a alimentação é o caminho mais sustentável e duradouro para a saúde da população.
Para a nutricionista, promover saúde vai muito além das escolhas individuais à mesa. Implica compreender os contextos sociais, familiares e emocionais que influenciam os comportamentos alimentares e é com esta visão que desenvolve a sua prática clínica, assente em três pilares fundamentais: equilíbrio, empatia e variedade.
O equilíbrio está no centro do seu método. A nutricionista não acredita em dietas restritivas nem em listas de alimentos proibidos, defendendo uma relação saudável com a comida, onde todos os alimentos podem ter lugar.
A empatia é outro elemento essencial e cada consulta é preparada como um espaço de escuta activa, onde o plano alimentar é totalmente personalizado e adaptado à rotina, preferências, contexto familiar e metas individuais de cada cliente.
Por fim, a variedade surge como base de uma alimentação saudável e intuitiva. O objectivo de Inês Nobre Clímaco, não é criar dependência de planos rígidos, mas sim promover literacia alimentar, capacitando cada pessoa para fazer escolhas conscientes e sustentáveis a longo prazo.
Com a chegada das consultas de Nutrição Clínica aos Consultórios do Jardim, a comunidade passa a ter acesso a um acompanhamento profissional, humano e ajustado à realidade de cada pessoa. Uma aposta clara numa saúde mais próxima, consciente e sustentável.

