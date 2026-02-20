Misericórdia de Salvaterra de Magos tem à venda três imóveis

A Santa Casa da Misericórdia de Salvaterra de Magos, está a vender três imóveis, estando a receber as propostas em envelope fechado, desde 16 de Fevereiro até às 17 horas de 5 de Março, realizando-se a abertura das mesmas no dia seguinte.

Um dos imóveis fica na Rua Marquês de Pombal nº30, com área total de terreno de 70,00 m², com o valor base de licitação de 40.000 (quarenta mil) euros. Um segundo, na Rua Gregório Fernandes nº 21, com área total de terreno de 202,33 m², tem como valor base de licitação de 70.000 (setenta mil) euros, e um terceiro, com duas frentes, sito na Rua Heróis de Chaves e Rua Marquês de Pombal, com uma área total de terreno de 136,50 m², tem como valor base de licitação de 80.000 (oitenta mil) euros. Os editais relativos às vendas são publicados na edição de O MIRANTE, desta semana.