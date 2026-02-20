uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 20-02-2026 10:00

Ordem dos Engenheiros e Município de Santarém assinam protocolo de colaboração

António Carias de Sousa, João Teixeira Leite e Ana Luís - foto DR
Presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, destaca o acesso à “Bolsa de Engenheiros” da Ordem, numa altura decisiva para a recuperação do concelho.

A Ordem dos Engenheiros da Região Sul (OERS) e o Município de Santarém assinaram, no dia 12 de Fevereiro, um protocolo de colaboração que visa estreitar a cooperação técnica e valorizar o papel da engenharia no desenvolvimento do concelho.
O acordo estabelece as bases para uma colaboração estratégica em domínios como a formação de técnicos municipais, a assessoria em processos de urbanismo e contratação pública, e o desenvolvimento de estudos que respondam às necessidades do território.
A parceria, formalizada na Delegação Distrital de Santarém, surge num momento particularmente exigente para o município, que enfrenta os desafios da recuperação após as tempestades que afectaram o país.
Um dos objectivos será a mobilização da “Bolsa de Engenheiros” da OERS, que permitirá ao município aceder a uma rede de especialistas para apoiar na instrução de processos e na avaliação de projectos, e nesta fase concreta na reconstrução de várias estruturas e equipamentos municipais afectados pelas recentes ocorrências meteorológicas.
“Este protocolo representa o compromisso da Ordem dos Engenheiros em servir o interesse público, colocando o conhecimento e a competência técnica dos nossos membros ao serviço de um dos mais importantes municípios da região”, salientou António Carias de Sousa, Presidente do Conselho Directivo daquela organização.
A Delegada Distrital de Santarém, Ana Luís, sublinhou a relevância institucional do acordo, destacando a importância da proximidade territorial e do reforço da presença da Ordem no distrito e ressalvou que este momento é também um marco na nova fase da Delegação, pautada por uma maior proximidade aos membros e às entidades locais.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, a parceria surge numa altura crucial. “Permite-nos o acesso a uma bolsa de talento, que actualmente é escassa e decisiva para a recuperação do concelho, depois dos eventos climáticos extremos das últimas semanas, e para a concretização dos nossos projectos futuros”.

