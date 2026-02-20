Socarros distinguida com Prémio Mérito Maxus na Convenção ASTARA

A Socarros, empresa do grupo Nov Automóveis (Socarros, LPM, LizDrive, Rentlei) e concessionário oficial Maxus na região, foi distinguida na mais recente Convenção da ASTARA com o Prémio Mérito Maxus - Prémio Revelação de Maior Crescimento em 2025 face a 2024.

A distinção reconhece o desempenho da Socarros num sector altamente competitivo e em profunda transformação, evidenciando um crescimento consistente, sustentado e com impacto económico e social nas regiões de Santarém, Caldas da Rainha e Tomar.

A equipa da Nov Automóveis, a que pertence a Socarros, manifestou o seu reconhecimento ao trabalho desenvolvido sob a liderança de Filipe Primitivo, administrador responsável pela Socarros nas três localizações.

“A sua visão estratégica, capacidade de execução e orientação para resultados foram determinantes para alcançar este marco. Mais do que um prémio, esta distinção confirma a solidez do percurso da Socarros enquanto parceiro de mobilidade de referência na região”, é referido em nota de imprensa.