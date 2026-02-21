Adega do Cartaxo conquista certificação internacional e reforça confiança nos mercados

A Adega Cooperativa do Cartaxo acaba de dar um passo estratégico na consolidação da sua posição no sector vitivinícola ao obter a certificação ISO 22000 – Gestão de Segurança Alimentar, um reconhecimento que garante o cumprimento rigoroso de normas internacionais em toda a cadeia de produção do vinho. A certificação atesta que o processo produtivo cumpre requisitos exigentes de controlo, monitorização e prevenção de riscos. A avaliação incide sobre todas as etapas, assegurando transparência, rastreabilidade e elevados padrões de qualidade alimentar.

Este reconhecimento surge depois de, em 2025, a adega ter conquistado o selo Sustainable Winegrowing Portugal, promovido pela ViniPortugal, que certifica práticas sustentáveis nas vertentes ambiental, social e económica, de acordo com o Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade do Sector Vitivinícola. Com esta nova certificação, a Adega Cooperativa do Cartaxo reforça a confiança de consumidores, parceiros e mercados internacionais, consolidando uma cultura interna assente na melhoria contínua, na prevenção de riscos e na excelência dos seus processos.

Fundada em 1954, a Adega do Cartaxo integra actualmente 168 associados e representa cerca de 850 hectares de vinha distribuídos pela região. A produção divide-se maioritariamente em vinhos tintos (70%), seguindo-se os brancos (25%) e os rosé (5%). No plano comercial, 74% das vendas concentram-se no mercado nacional, enquanto as exportações têm como principais destinos França, Polónia e China. Para além da vertente produtiva, a cooperativa distingue-se como empregador e parceiro regional, com políticas diferenciadas de remuneração das uvas em função da qualidade. Mantém ainda protocolos com colectividades, universidades e escolas técnicas, assumindo um papel activo na formação e qualificação.