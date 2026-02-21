Plano T - Contabilidade e Serviços dá apoio a todo o tipo de clientes

A Plano T - Contabilidade e Serviços Ldª, com sede em Alcanena, presta serviços de contabilidade em geral, faz aconselhamento fiscal e dá apoio em decisões de gestão. Também assegura o processamento salarial e conta com um advogado em regime de outsorcing para dar resposta jurídica na área dos recursos humanos.

Trabalha com empresas, empresários em nome individual e sociedades anónimas, garantindo atenção total a cada cliente e qualidade técnica e profissional.

Para garantir a personalização do atendimento e a disponibilidade constante, o cliente tem sempre um canal directo de comunicação e o serviço é acompanhado do início até ao fim do processo.

Em alguns casos, normalmente empresas maiores, com mais colaboradores e contabilidade interna, a Plano T desloca-se à sede das mesmas para assessorar, controlar e conferir processos.

A Plano T - Contabilidade e Serviços Ldª, surgiu em 1997 e dela fazem parte os contabilistas certificados Mário Rosa e Maria Olívia Maximiano, com uma longa experiência profissional.

Mário Rosa estudou gestão, mas sempre se interessou por contabilidade e finanças. Maria Olívia Maximiano seguiu os passos do pai que também era contabilista.

Ambos fazem um balanço positivo da empresa, referindo que tem evoluído todos os anos e salientam o facto de trabalharem com diversas áreas de mercado, o que lhes permite aumentar a realização pessoal e profissional e alargar conhecimentos.

“Pretendemos continuar a crescer de forma gradual e consistente, mantendo o reconhecimento pelo serviço de aconselhamento prestado aos clientes, preservando a estabilidade da equipa e continuando a apostar em mão-de-obra especializada, evitando dispersar para outras áreas. Vamos manter o foco na contabilidade, na consultoria em gestão e na fiscalidade, áreas em que somos especializados”, sublinham.

A equipa da Plano T é formada por seis profissionais e aposta fortemente na formação contínua de todos os colaboradores, dado ser fundamental acompanharem as constantes e rápidas mudanças na fiscalidade e garantirem a adaptação às exigências do sector, em cada momento.

Com sede na Avenida Marquês de Pombal nº 228, em Alcanena, a empresa está aberta, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 14h às 18h.