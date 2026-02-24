uma parceria com o Jornal Expresso
24/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Economia | 24-02-2026 10:00

Santarém aposta na promoção turística com stand próprio na BTL em Lisboa

foto arquivo
Município de Santarém vai apresentar projecto estratégico para a valorização da frente ribeirinha na Better Tourism Lisboa Travel Market 2026.

O município de Santarém vai marcar presença mais uma vez com um stand próprio na Better Tourism Lisboa Travel Market (BTL) 2026, que decorre de 25 de Fevereiro a 1 de Março, na Feira Internacional de Lisboa (FIL). O objectivo da autarquia é apresentar ao público, investidores e profissionais da área um dos principais projectos estruturantes do território: o Parque Natural Tejo. Uma intervenção apresentada pela primeira vez em Março de 2025 e que pretende projectar a frente ribeirinha para o futuro, reforçando a sua vocação natural, turística, cultural e económica.
O objetivo é transformar a frente ribeirinha num espaço vivo, moderno e dinâmico, capaz de atrair visitantes, investimento e novas oportunidades, sem perder a identidade histórica e cultural que caracteriza o território, diz o município em nota de imprensa. O stand de Santarém na BTL será um espaço de promoção e partilha, concebido para mobilizar investidores privados, empreendedores e agentes do setor turístico, bem como todos aqueles que reconhecem o potencial de desenvolvimento da região.
O município de Santarém vai apresentar uma programação própria em todos os dias da BTL, com degustações de produtos regionais, encontros com produtores e parceiros locais, momentos culturais e tradições ribatejanas. Haverá ainda demonstrações de artesanato ao vivo, divulgação de propostas de alojamento e animação turística, iniciativas de enoturismo, bem como a apresentação de projectos de ensino e formação na área do turismo.
