BTL 2026 arranca hoje com organização a prometer a maior feira de sempre

A BTL, considerada a maior montra do setor de turismo em Portugal, começa hoje em Lisboa, na FIL, com a organização a apostar numa edição recorde, estimando mais visitantes, maior impacto económico e mais internacionalização.

A par disso, o evento também pretende ter este ano um papel ativo na ajuda à recuperação das regiões após as tempestades.

"As expectativas para a BTL 2026 são muito positivas, prevendo-se uma edição recorde, não apenas em dimensão, mas também em impacto económico e internacionalização. A feira afirma-se como a maior de sempre, com a abertura de um quinto pavilhão, reforço da presença internacional e uma aposta clara na inovação e na experiência do visitante", disse a coordenadora da BTL, Dália Palma, em resposta escrita à Lusa na terça-feira.

A 36.ª edição da Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), que em 2025 recebeu cerca de 82 mil visitantes, decorre até 01 de março, sendo os primeiros dois dias dedicados aos profissionais e os restantes abertos ao público em geral.

A edição de 2026 conta com a estreia do Pavilhão 5, perfazendo a feira toda mais de 1.700 expositores distribuídos por cerca de 60.000 m².

A Figueira da Foz é o município convidado desta edição da BTL.

"A escolha da Figueira da Foz ganha naturalmente um significado acrescido neste contexto, reforçando a missão da BTL enquanto plataforma de valorização territorial. A presença como município convidado representa uma oportunidade estratégica para destacar a resiliência do destino, promover a sua oferta turística e reforçar a sua projeção junto de profissionais, mercados internacionais e público final", explicou Dália Palma.

Já a Região de Turismo do Algarve é o destino convidado nacional e o Brasil o internacional.