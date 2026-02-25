uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 25-02-2026 10:00

Sardoal divulga Semana Santa na BTL em Lisboa

foto arquivo
No dia 28 de Fevereiro, sábado, haverá uma representação da Procissão dos Fogaréus e serão elaborados ao vivo dois tradicionais tapetes de flores que adornam as capelas e igrejas do concelho de Sardoal durante a Semana Santa.

O município de Sardoal volta a marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorre de 25 de Fevereiro a 1 de Março, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, em Lisboa, com o intuito de apresentar e promover as potencialidades turísticas do concelho. Pelo décimo ano consecutivo, o município far-se-á representar no stand do Turismo Religioso, onde estarão presentes os municípios e entidades de maior relevo para este tipo de turismo a nível nacional, e no stand do Turismo do Centro.
Promovendo a Semana Santa de Sardoal e o potencial da mesma enquanto destino turístico, no dia 28 de Fevereiro, sábado, serão elaborados ao vivo dois tradicionais tapetes de flores que adornam as capelas e cgrejas do concelho, seguindo-se uma apresentação pelo presidente da câmara, Pedro Rosa, e uma simulação da Procissão dos Fogaréus, com a participação de irmãos da Misericórdia de Sardoal e da Filarmónica União Sardoalense. No dia 1 de Março, Pedro Rosa fará uma outra apresentação turística do concelho, seguindo-se uma degustação de produtos locais no stand da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2.
A presença do município na BTL insere-se na estratégia de promoção do turismo, enquanto factor de desenvolvimento económico-social de Sardoal, principalmente após a inclusão da Semana Santa e da Festa do Espírito Santo, no final de 2023, no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial pela Direcção Geral do Património Cultural.
