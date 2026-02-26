Benavente leva natureza, tradição e sabores à BTL

O Município de Benavente volta a marcar presença na BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market, que decorre entre 25 de Fevereiro e 1 de Março, na Feira Internacional de Lisboa, sob o mote “Benavente - um território a descobrir”.

Integrado no stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, o concelho apresenta uma estratégia de promoção assente na diversidade e autenticidade do território, destacando o turismo de natureza e cultural, a gastronomia, os vinhos e os grandes eventos identitários.

Com uma forte ligação ao estuário do Tejo, num território moldado pela Lezíria e pela Charneca, Benavente afirma-se como destino de excelência a cerca de 30 minutos de Lisboa. O município propõe um conjunto alargado de experiências, que vão desde percursos pedestres e actividades náuticas a baptismos de voo, passeios equestres, BTT e golfe. Entre os pontos de interesse promovidos está a Companhia das Lezírias, referência nacional nas áreas agropecuária, florestal e enoturística.

A par da promoção das festas tradicionais, como a Festa da Amizade, em Benavente, e o Carnaval de Samora Correia, o município dará particular relevo à gastronomia local. Entre os pratos emblemáticos figuram o cozido de carnes bravas, o torricado com bacalhau e o arroz carolino de rabo de boi, harmonizados com vinhos da região.

Durante os vários dias do certame estão previstos momentos de apresentação institucional, divulgação de roteiros turísticos, provas de produtos regionais e acções de promoção das experiências disponíveis no concelho.