uma parceria com o Jornal Expresso
26/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 26-02-2026 10:47

Benavente leva natureza, tradição e sabores à BTL

Benavente leva natureza, tradição e sabores à BTL
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O concelho aposta na autenticidade do seu património natural, cultural e gastronómico para captar visitantes na maior feira de turismo do país.

O Município de Benavente volta a marcar presença na BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market, que decorre entre 25 de Fevereiro e 1 de Março, na Feira Internacional de Lisboa, sob o mote “Benavente - um território a descobrir”.
Integrado no stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, o concelho apresenta uma estratégia de promoção assente na diversidade e autenticidade do território, destacando o turismo de natureza e cultural, a gastronomia, os vinhos e os grandes eventos identitários.
Com uma forte ligação ao estuário do Tejo, num território moldado pela Lezíria e pela Charneca, Benavente afirma-se como destino de excelência a cerca de 30 minutos de Lisboa. O município propõe um conjunto alargado de experiências, que vão desde percursos pedestres e actividades náuticas a baptismos de voo, passeios equestres, BTT e golfe. Entre os pontos de interesse promovidos está a Companhia das Lezírias, referência nacional nas áreas agropecuária, florestal e enoturística.
A par da promoção das festas tradicionais, como a Festa da Amizade, em Benavente, e o Carnaval de Samora Correia, o município dará particular relevo à gastronomia local. Entre os pratos emblemáticos figuram o cozido de carnes bravas, o torricado com bacalhau e o arroz carolino de rabo de boi, harmonizados com vinhos da região.
Durante os vários dias do certame estão previstos momentos de apresentação institucional, divulgação de roteiros turísticos, provas de produtos regionais e acções de promoção das experiências disponíveis no concelho.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar