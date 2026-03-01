uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 01-03-2026 12:00

AIP com dois projectos para acelerar sustentabilidade e competitividade

EcoChain e ALL ABOUT ESG são complementares e destinam-se a pequenas e médias empresas.

A Associação Industrial Portuguesa (AIP), lançou dois projectos com actuação complementar, destinados a apoiar as pequenas e médias empresas na adaptação às novas exigências ambientais e de mercado.
O EcoChain – Cadeias de Valor para a Descarbonização e o ALL ABOUT ESG têm como objectivo promover a transição para modelos produtivos mais sustentáveis e a integração de práticas de gestão alinhadas com os princípios ESG – Environmental, Social and Governance.
As práticas ESG foram criadas pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria com o Banco Mundial, em 2004, estando relacionadas com os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), também criados pela ONU.
O EcoChain, desenvolvido em co-promoção com o Instituto Politécnico de Portalegre, tem como foco as PME dos sectores agrícola, silvícola, indústrias alimentares, bebidas e fabricação de produtos químicos, abrangendo as regiões Norte, Centro e Alentejo.
O ALL ABOUT ESG: capacitação e governação responsável, é dirigido às PME da Região de Lisboa, com o objectivo de sensibilizar, capacitar e apoiar a incorporação estruturada de critérios ESG, num contexto marcado pela crescente exigência regulamentar e de mercado, incluindo a CSRD, a Taxonomia Europeia e novas políticas europeias de sustentabilidade.

