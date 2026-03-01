Coruche à Mesa reúne doze restaurantes nas Jornadas de Gastronomia

Doze restaurantes do concelho de Coruche participam entre 27 de Fevereiro e 1 de Março na 36.ª edição das Jornadas de Gastronomia - Coruche à Mesa, a maior de sempre em número de estabelecimentos aderentes. Durante três dias, os restaurantes Coruja Chef, O Coruchense, O Farnel, Ó Manel, Páteo Sorraia, Ponte da Coroa, Sabores de Coruche e Stein Grill, em Coruche, juntam-se ao Fonte de Pau, em Santana do Mato, Temperos da Terra, na Fajarda, e Maia e Versátil, no Couço, compondo um percurso gastronómico que atravessa várias freguesias do concelho.

Inspiradas na cozinha tradicional ribatejana e nos produtos regionais, as ementas recuperam receitas de longa memória, onde a autenticidade dos ingredientes assume lugar central. Da sopa de feijão-frade do Couço à febra e cachola de azeite e vinagre, do bacalhau assado com migas ao ensopado de borrego, passando pelo entrecosto com migas, cabrito frito à lavrador, carne de porco de alguidar com migas do pingo ou sável frito com açorda de ovas, o receituário espelha a forte ligação ao território e ao trabalho no campo.

À sobremesa, mantêm-se clássicos como o arroz-doce, o bolo branco e os bolos de mel e nozes, sempre acompanhados por vinhos da região, numa celebração que alia gastronomia, convívio e animação musical.

As jornadas mantêm como referência identitária a obra do gastrónomo coruchense José Labaredas, autor do livro “Coruche à Mesa e Outros Manjares” (1999), considerado um contributo fundamental para a preservação da memória gastronómica local. A recolha rigorosa de receitas e saberes tradicionais ali reunida ajuda a compreender a cozinha de Coruche como expressão viva da história, do território e das suas gentes.

Ao longo do fim-de-semana, Coruche volta assim a afirmar-se como destino de sabores autênticos, num convite aberto a “sentar, provar e ficar”, transformando cada mesa num espaço de partilha entre cozinhas, histórias e gerações.