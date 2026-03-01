FIAT Topolino reforça liderança europeia com novidades

O Fiat Topolino, quadriciclo eléctrico reconhecido como símbolo de mobilidade ligeira e sustentável, apresenta melhorias que reforçam a sua identidade e a experiência de utilização, destacando-se um painel de instrumentos totalmente renovado, maior e mais intuitivo.

Num segmento onde a clareza de informação é essencial, a melhoria do painel traduz-se numa experiência mais segura, prática e adaptada ao dia-a-dia urbano.

Com dimensões ultracompactas, motorização 100% eléctrica, custos de utilização reduzidos e um design pensado para a cidade, o Topolino confirmou, em 2025, a sua posição como número 1 no mercado europeu de quadriciclos, alcançando uma quota de mercado de 20%.

Com apenas 2,53 metros de comprimento, velocidade máxima de 45 km/h e uma bateria de 5,4 kWh que permite até 75 km de autonomia, o modelo adapta-se naturalmente ao ritmo urbano.

O carregamento pode ser efectuado de forma simples em casa, e o acesso facilitado a zonas históricas e áreas de tráfego condicionado reforça a sua adequação aos centros urbanos.

Os bancos escalonados e amplas superfícies envidraçadas criam um ambiente luminoso e arejado, coerente com a filosofia de tornar as deslocações mais agradáveis.