01/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Economia | 01-03-2026 10:00

FIAT Topolino reforça liderança europeia com novidades

Com apenas 2,53 metros de comprimento, o FIAT Topolino afirma-se como solução prática para o dia-a-dia nas cidades - foto DR
Disponível na LPM – Comércio Automóvel S.A., em Leiria, Santarém e Caldas da Rainha.

O Fiat Topolino, quadriciclo eléctrico reconhecido como símbolo de mobilidade ligeira e sustentável, apresenta melhorias que reforçam a sua identidade e a experiência de utilização, destacando-se um painel de instrumentos totalmente renovado, maior e mais intuitivo.
Num segmento onde a clareza de informação é essencial, a melhoria do painel traduz-se numa experiência mais segura, prática e adaptada ao dia-a-dia urbano.
Com dimensões ultracompactas, motorização 100% eléctrica, custos de utilização reduzidos e um design pensado para a cidade, o Topolino confirmou, em 2025, a sua posição como número 1 no mercado europeu de quadriciclos, alcançando uma quota de mercado de 20%.
Com apenas 2,53 metros de comprimento, velocidade máxima de 45 km/h e uma bateria de 5,4 kWh que permite até 75 km de autonomia, o modelo adapta-se naturalmente ao ritmo urbano.
O carregamento pode ser efectuado de forma simples em casa, e o acesso facilitado a zonas históricas e áreas de tráfego condicionado reforça a sua adequação aos centros urbanos.
Os bancos escalonados e amplas superfícies envidraçadas criam um ambiente luminoso e arejado, coerente com a filosofia de tornar as deslocações mais agradáveis.

