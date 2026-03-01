LPV há 14 anos a servir a manutenção industrial em Tomar

A LPV – Comércio de Máquinas, Equipamentos e Acessórios, Lda, na Avenida D. Nuno Álvares Pereira, em Tomar, é uma referência local na área da manutenção industrial e bricolage. A empresa é gerida por Luiza Mendes, natural da África do Sul, e por Vítor Freitas, natural de Tomar, ambos sócios‑gerentes e com mais de três décadas de experiência no sector.

O projecto nasceu de uma adversidade. Depois de 25 anos a trabalhar numa empresa ligada à manutenção industrial, os dois enfrentaram o desemprego quando a firma entrou em insolvência. Com pouco mais de 40 anos, decidiram arriscar e criar o seu próprio negócio, recorrendo apenas ao apoio do Fundo de Desemprego para garantir os primeiros três anos de actividade. Passaram‑se 14 anos desde então e o balanço é de resiliência. A pandemia, a oscilação dos preços das matérias‑primas foram alguns dos obstáculos que a LPV conseguiu ultrapassar, mantendo portas abertas e clientes fidelizados.

A loja disponibiliza uma vasta gama de produtos: tubagem e acessórios em inox e ferro, discos e consumíveis para soldadura, acessórios de canalização, tubos e mangueiras, ferramentas eléctricas e manuais, consumíveis industriais e artigos sazonais, como produtos para piscinas. Os parafusos continuam a ser dos artigos mais procurados, embora a procura varie consoante a época e as necessidades das empresas.

A concorrência, sobretudo das compras online, é encarada como um estímulo. A LPV aposta no conhecimento técnico, no atendimento personalizado e na capacidade de apresentar soluções para diferentes orçamentos, evitando guerras de preços que prejudiquem a sustentabilidade do negócio. Para os responsáveis, o verdadeiro segredo do sucesso está em “continuar a abrir portas todos os dias” e manter relações de confiança com os clientes.

A empresa funciona de segunda a sexta‑feira, das 8h30 às 19h30, sem interrupção para almoço, e ao sábado até às 13h00. Existe facilidade de estacionamento, bem como espaço para cargas e descargas. A equipa é composta por três trabalhadores, dois deles os próprios sócios‑gerentes, que continuam a apostar na estabilidade e na proximidade como pilares do futuro da LPV.