uma parceria com o Jornal Expresso
02/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 02-03-2026 15:00

Histórico colégio de Tomar vai ser incubadora de empresas

Histórico colégio de Tomar vai ser incubadora de empresas
Célia Bonet, Tiago Carrão, Sandra Cardoso e Samuel Fontes (da esquerda para a direita), do executivo da Câmara de tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Antigo Colégio Nun’Álvares está a ser convertido no Centro de Negócios e Aceleração de Tomar, um novo espaço dedicado ao empreendedorismo e à inovação.

O antigo Colégio Nun’Álvares está a ser transformado no CNA – Centro de Negócios e Aceleração de Tomar, um espaço dedicado ao empreendedorismo, à criatividade e à criação de empresas. “Há edifícios que guardam memória e identidade. E edifícios que, em determinado momento, pedem futuro”. Foi com estas palavras que o presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, apresentou o CNA numa sessão que marcou também a abertura das inscrições para pré-candidaturas às oito vagas disponíveis no novo espaço.
A iniciativa representa uma aposta do município na dinamização económica do concelho e na valorização de um edifício com forte carga histórica e simbólica para a cidade. Mais do que uma incubadora tradicional, o CNA pretende afirmar-se como um verdadeiro ecossistema de desenvolvimento empresarial. O espaço vai disponibilizar áreas comuns de cooperação, gabinetes de trabalho e um estúdio de produção de conteúdos equipado com tecnologia para impressão 3D, produção de podcasts, fotografia e criação digital, criando condições para que ideias se transformem em projectos sustentáveis.
O objectivo passa por apoiar quem pretende criar o seu próprio negócio, atrair e fixar talento no território, diversificar a base económica local e posicionar Tomar como um pólo de inovação. O projecto vai contar com articulação ao Politécnico de Tomar, às escolas do concelho, às empresas locais e a redes nacionais de inovação, garantindo acompanhamento técnico especializado e ligação efectiva ao mercado.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região