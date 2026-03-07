Gabinete de Contabilidade Patrícia & Gonçalves abriu em Samora Correia

O Gabinete de Contabilidade Patrícia & Gonçalves Ldª abriu escritório na Rua do Trabalho, n.º 3 em Samora Correia. A sócia-gerente, Patrícia Gonçalves, natural daquela cidade, tem clientes em vários pontos do país, mas até ao momento trabalhava online.

Licenciada em Contabilidade e Fiscalidade, com pós-graduação em Contabilidade e Finanças, tem um percurso profissional de quatro anos, é contabilista certificada e faz contabilidade de empresas e de trabalhadores por conta própria. Também ministra ensinamentos gerais de contabilidade e negócios a empresários.

“Assino as contabilidades, trato de todas as obrigações e dou um suporte total aos empresários no que precisarem, para que possam crescer no seu negócio. Faço também reuniões de consultoria fiscal, para empreendedores que não precisam de contabilista mas que querem aprender para ficar descansados, trato de declarações fiscais de forma isolada e faço o IRS”, explica.

O gabinete de Samora Correia funciona de segunda a sexta-feira das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, e tem agendamento online disponível. Patrícia Gonçalves tem uma página no Instagram @contabilistapatricia, onde é possível ficar a conhecê-la e ao seu trabalho.

“Actualmente, apesar de ainda não ser muito comum, a contabilidade digital está cada vez mais presente. Isto não apresenta nenhuma limitação em relação à contabilidade feita de maneira presencial, e é uma realidade que está em crescimento, devido à maior comodidade”, acrescenta a contabilista.