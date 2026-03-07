uma parceria com o Jornal Expresso
07/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Economia | 07-03-2026 21:00

Turismo Centro de Portugal com melhor ano da sua história

Rui Ventura, presidente da Turismo Centro de Portugal  - foto DR
Informação dada no decurso do jantar oficial, na BTL, na altura da apresentação do novo filme promocional “Aqui Nunca é Demais”.

O ano passado foi o melhor ano turístico da história da região centro, com quase 8,5 milhões de dormidas e 552 milhões de euros de proveitos nas unidades de alojamento. A informação foi dada pelo presidente da Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura, a 25 de Fevereiro, durante o jantar oficial daquela organização, no âmbito da BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market 2026. No evento, que reuniu centenas de convidados, entre membros do Governo, deputados, autarcas, empresários, associações do sector do turismo e parceiros estratégicos, foi apresentado o novo filme promocional “Aqui Nunca é Demais”, peça central da nova fase da comunicação da marca Centro de Portugal. Quanto aos resultados de 2025, Rui Ventura frisou, que reflectem cinco anos de crescimento sustentado, qualificação da oferta, diversificação de produtos e, sobretudo, trabalho em rede entre todos os parceiros do território.

