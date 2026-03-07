Utentes de Alenquer contestam cortes nos horários da Boa Viagem 

Os utentes do concelho de Alenquer, da transportadora Boa Viagem, promoveram um abaixo-assinado a contestar as alterações introduzidas nos horários das ligações entre Alenquer e Lisboa. No documento, os subscritores alertam para prejuízos significativos para quem depende diariamente do transporte público. Segundo o abaixo-assinado, desde 15 de Setembro foram suprimidas carreiras que circulavam pelo interior de Lisboa, nomeadamente a das 18h10, no sentido Lisboa-Alenquer e, a partir de 17 de Outubro, a das 07h45, no sentido Alenquer-Lisboa. Tratava-se, referem, dos últimos horários da tarde e da manhã com percurso pelo interior da cidade.

Os utentes explicam que existem carreiras directas, via Carregado ou via Povos, que não entram no terminal do Campo Grande. Outras, via Povos, saem no final da A1 e circulam pelo Prior Velho, instalações da ANA Aeroportos, Aeroporto, Relógio, Avenida do Brasil e terminal do Campo Grande. Com a eliminação de determinados horários, muitos passageiros deixaram de ter opção de transporte pelo interior de Lisboa.

A empresa justifica as alterações com a necessidade de “melhor servir os passageiros”. Contudo, os subscritores afirmam desconhecer em nome de quem são prestados esses esclarecimentos, uma vez que, segundo referem, as respostas às inúmeras reclamações enviadas por correio electrónico nunca vêm identificadas.

No documento é ainda salientado que as alternativas agora existentes obrigam vários trabalhadores a atravessar Lisboa até ao terminal do Campo Grande, recorrendo à Carris e a duas linhas de Metro, o que representa um acréscimo do tempo de viagem que pode variar entre 45 minutos e uma hora. “Outro aspecto importante prende-se com o facto de os habitantes de Alenquer, para poderem utilizar o comboio, terem de pagar dois passes, de 40 euros cada um, ao passo que os do Carregado beneficiam de um passe gratuito para a zona de Alenquer, carregando assim o passe apenas com a Carris Metropolitana (40 euros), com acesso ao comboio”, lê-se ainda na missiva.

Os signatários solicitam a intervenção do presidente da Câmara de Alenquer, no sentido de serem revertidas as alterações, defendendo que as mudanças prejudicam a vida quotidiana de quem trabalha fora do concelho e não dispõe de alternativa de mobilidade. O abaixo-assinado foi enviado à Boa Viagem, à Câmara Municipal de Alenquer, à União das Freguesias de Alenquer, à União das Freguesias do Carregado e Cadafais e ao IMT.

Contactada pelo O MIRANTE, a Boa Viagem diz que no dia 27 de Outubro a carreira 21 passou a fazer o percurso 2, tendo havido, a 17 de Novembro, três novos horários e dois ajustes. A empresa afirma que não foram suprimidas carreiras e que apenas um dos horários deixou de circular no Prior Velho. A média de passageiros que fazem o percurso entre Alenquer e Lisboa, e vice-versa, entre as 7h00 e as 9h00, é de 41,49 passageiros por horário, e a média entre as 17h00 e as 19h00 é de 31,34 passageiros por horário. Sobre eventuais alterações de horários, a Boa Viagem garante que “avalia diariamente a procura e, se justificar, poderão existir ajustes”.