 38 anos do jornal o Mirante
Economia | 09-03-2026 07:00

Tasquinhas de Rio Maior: 40 anos a servir tradição e a encher o concelho de gente

Mais de mil voluntários dão vida a um certame que mobiliza todo o concelho de Rio Maior - foto O MIRANTE
Mais de 100 mil visitantes são esperados naquela que é já uma das maiores montras gastronómicas da região. A 40.ª edição das Tasquinhas de Rio Maior arrancou no Pavilhão Multiusos e promete, durante 10 dias, transformar o concelho na capital dos sabores tradicionais e do convívio intergeracional.

Entre 27 de Fevereiro e 8 de Março, o certame volta a afirmar-se como um evento de dimensão nacional, tendo sido distinguido pelo Turismo de Portugal como iniciativa de interesse para o turismo. Gastronomia regional, artesanato, vinhos, doçaria e animação permanente compõem uma receita que há quatro décadas mobiliza o movimento associativo e dinamiza a economia local. São mais de mil voluntários, ligados às associações do concelho, que dão vida às 20 tasquinhas, 17 de restauração e três de petiscos, todas decoradas de forma rústica e evocativa da identidade das freguesias. No interior do Pavilhão Multiusos estão ainda instalados 120 stands dedicados ao vinho, à doçaria regional e a diversos sectores económicos.
O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, sublinha que o evento é “uma receita de sucesso para Rio Maior” e destaca a sua importância para a viabilização financeira das associações. A edição deste ano, que representa um investimento municipal de 250 mil euros, inclui como novidade uma exposição de cartazes que percorre a história das Tasquinhas desde a sua origem até aos dias de hoje. Na sessão de abertura, o autarca evocou também as recentes tempestades que afectaram o país, elogiando a resiliência da população e garantindo que o concelho está empenhado na recuperação. “Este evento será o início do regresso à normalidade”, afirmou.
O pelouro das Feiras, Mercados e Promoção Económica e do Turismo e Promoção Territorial passou este ano para o vereador Miguel Santos, numa reorganização interna do executivo. A cerimónia contou com a presença de todo o executivo municipal, da presidente da assembleia municipal, Isaura Morais, do antigo presidente da câmara Silvino Sequeira e do vice-presidente da Câmara de Cantanhede, Pedro Cardoso, culminando com o descerramento de uma placa evocativa dos 40 anos das Tasquinhas. Quatro décadas depois, o certame continua a juntar gerações e a afirmar-se como a maior demonstração da força do associativismo riomaiorense.

