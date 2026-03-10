Paula Duarte conquista 1.º lugar de facturação e angariação na RE/MAX Prestige

Paula Duarte, agente imobiliária da RE/MAX Prestige, foi distinguida com o 1.º lugar de facturação e angariação (Escalão A, agente Single) na agência nº 1 da Europa. A conquista reforça o seu posicionamento como uma das consultoras de maior destaque na rede. O prémio foi entregue durante o evento anual Prestige Xperience, que decorreu nos dias 2 e 3 de Fevereiro, em Évora. Este encontro reúne toda a equipa da agência para reconhecer os resultados alcançados no ano anterior e celebrar os profissionais que mais se destacaram.

A distinção atribuída reflecte o desempenho de Paula Duarte ao longo de 2025, ano em que alcançou cerca de 6 milhões de euros em imóveis transaccionados. “Este prémio representa o resultado do trabalho desenvolvido ao longo do último ano e, acima de tudo, a confiança que os meus clientes depositam em mim para vender ou comprar as suas casas”, destaca a consultora.

Com mais de 500 imóveis vendidos ao longo da sua carreira, Paula Duarte é especialista na zona da Póvoa de Santa Iria, tendo, nos últimos anos, expandido a sua área de actuação para outros mercados, como Lisboa, Cascais, Arruda dos Vinhos, Santarém, Benavente, Coruche, Couço e brevemente com algumas moradias também no Alentejo.