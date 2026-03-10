Sarau e entrega de diplomas da Escola Profissional de Torres Novas

Inspirado no verso “Pelo sonho é que vamos”, do poeta Sebastião da Gama, decorreu no dia 20 de Fevereiro, no Teatro Virgínia, o nono sarau e a cerimónia de entrega de diplomas da Escola Profissional de Torres Novas. A cerimónia iniciou-se com a distinção dos alunos que mais se destacaram pelo seu desempenho académico, dedicação, espírito de iniciativa e sentido de responsabilidade.

Foram igualmente reconhecidos os alunos envolvidos no Desporto Escolar e os participantes nos diversos programas Erasmus+, estágios curriculares, estágios pós-graduados, mobilidades de grupo e formação de adultos, evidenciando a dimensão internacional da escola e a sua missão de formar cidadãos activos, interconectados e preparados para um mundo em constante transformação.

Num segundo momento, o Centro Qualifica da EPTN certificou 67 formandos, que apostaram na formação e na qualificação de competências como caminho para a valorização pessoal e para a conquista de novas oportunidades.

Seguiu-se a entrega de diplomas aos finalistas do triénio 2022-2025 das áreas de: Animador Sociocultural, Comunicação, Gestão, Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e Turismo.

A distinção do Aluno de Excelência encerrou o ciclo de reconhecimento académico, sob forte aplauso aos estudantes que alcançaram as melhores médias do triénio — símbolo de persistência, compromisso e dedicação contínua.