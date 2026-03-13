Ementa do Restaurante a Grelha é um autêntico roteiro gastronómico

O Restaurante A Grelha, em Santarém, serve comida típica regional do Ribatejo. Uma confecção de tacho, que já se encontra em desuso, mas que é a sua imagem de marca. Fundado em 1993, por Francisco Teixeira Leite e a esposa, Maria Leite, tem capacidade para 170 pessoas e é um restaurante familiar, onde os proprietários estão sempre presentes e onde cada cliente se torna um amigo.

Segundo eles, a ementa da Grelha é digna de um autêntico roteiro gastronómico. Actualmente, entre outros pratos, figuram o Cozido à Portuguesa, o Pernil Assado, o Cabrito no forno, a Mão de Vaca com Grão, o Bacalhau à Lagareiro com Mangusto, por exemplo.

Em Abril não irão faltar as enguias e o sável frito com açorda de ovas, e no Verão a sardinha assada é rainha todos os dias e não faltam vários peixes e carnes grelhadas. Para os mais gulosos, as sobremesas são na sua maioria confeccionadas pela D. Adelaide, figurando entre elas, o Dom Rodrigo, o Arroz Doce, a Sericaia, o Pudim Flan, a Mousse de Chocolate e o Bolo Merengue entre outros.

Com 12 funcionários, a Grelha tem uma equipa sólida, onde o cliente é a maior preocupação, tanto a nível de serviço, como de acolhimento.

O restaurante teve várias reformas ao longo do tempo e recentemente foram criadas duas salas privadas, uma até dez pessoas e outra, até vinte e duas, que oferecem todo o conforto e intimidade necessária para determinados eventos, como por exemplo aniversários, reuniões empresariais, lançamento de produtos, formações, com a vantagem de poderem proporcionar, no mesmo local, as refeições a estes grupos de trabalho. São comuns eventos vínicos, onde decorrem refeições com prova de vinhos.

Localizado, na Rua Ateneu Comercial Lote 1 R/C Esq., numa zona da cidade onde o estacionamento não é de todo um problema, A Grelha funciona de terça a sábado, das 11h às 16h e das 19h às 23h, e ao domingo das 11h às 16h.