Loja da Pipa é uma mensagem, uma inspiração para nunca desistirmos dos nossos filhos

A Loja da Pipa, em Coruche, abriu há sete anos, em Janeiro de 2019. Foi criada por Luís Filipe e sua esposa Isabel Carlota. O principal objectivo do casal foi proporcionar à sua filha, Filipa Isabel, conhecida por Pipa, a inserção na comunidade envolvente e a transição para a vida activa.

“A Pipa é uma menina especial, com este projecto o objectivo é integrá-la no mercado de trabalho e na comunidade onde habita. Tivemos o apoio da Autarquia local, do IEFP, da nossa família e amigos e agora de todos os residentes e clientes aqui do centro histórico de Coruche. Tem sido muito positivo e gratificante. Toda a gente nos conhece, nomeadamente à nossa Pipa que é muito simpática e afectuosa e gosta de nos visitar. Temos um ambiente muito acolhedor e familiar”, explica Luís Filipe. A Loja da Pipa comercializa produtos locais, como hortícolas, frutícolas, padaria, doçaria, bebidas, entre outros, e tem também alguns produtos de mercearia, assim como dispõe de produtos de cafetaria e esplanada interior.

Localizada no nº 20 da Avenida Luís de Camões, em Coruche, funciona de segunda a sexta-feira das 9h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00 e ao sábado das 9h00 às 13h00.

Para além das recomendações sobre os produtos comercializados, os pais da Pipa deixam uma mensagem a todos os que são pais: “Nunca devemos desistir dos nossos filhos, mas sim apoiá-los nas suas escolhas, nos seus projectos de vida, acreditar nas suas capacidades, procurando estimulá-las e desenvolvê-las, devemos sempre lutar pelo que consideramos melhor para eles, pela sua felicidade, nunca baixar os braços, procurando oportunidades, acessibilidades e respostas adequadas às suas necessidades específicas”.